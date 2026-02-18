Salıpazarı Belediyesi çalışanlarından Belediye Başkanı Karaca'ya 'zam' teşekkürü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde belediyeye bağlı şirketlerde çalışan işçiler, yapılan maaş zammı dolayısıyla Belediye Başkanı Refaettin Karaca'ya teşekkür etti.

Yüzde 37 ile 44 arasında gerçekleşen zammın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler, "Alın terimize ve emeğimize sahip çıkan Belediye Başkanımız Sayın Refaettin Karaca'ya teşekkür ediyoruz" yazılı pankart açtı.

İşçilerle bir araya gelen Karaca, yönetim anlayışlarının zulmeden değil, çalışanın hakkını zamanında ve adil şekilde teslim eden bir anlayış olduğuna işaret ederek, "Amacımız emekçilerin ailelerinin helal lokma yemesine katkı sağlamak. Sahada, büroda ve ofiste görev yapan tüm personel farklı sorumluluklar üstleniyor ancak aynı hedef doğrultusunda Salıpazarı halkına hizmet ediyoruz. Çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çalışanlar adına konuşan Fatih Savuk da emeğin kutsal olduğunu vurgulayarak, belediye bünyesinde görev yapan tüm personel adına Karaca'ya teşekkür etti.