Salihli'de 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Salihli Belediyesi tarafından Yılmaz Mahallesi'ndeki alanda gerçekleştirilen festivale Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden katılan 120 güreşçi deve, mücadele etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, katılanlara teşekkür etti.

Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine, kupaları verildi.