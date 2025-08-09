Salah'tan UEFA'nın "Filistinli Pele"ye veda paylaşımına tepki
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki olarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" paylaşımında bulundu.
UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." şeklindeki paylaşıma Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.
Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.
Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanılmıştı.
Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.