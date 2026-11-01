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Sakaryalılar 103. yıl Cumhuriyet Sürüşü'nde bayraklarla pedal çevirdi

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Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı için 'Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü' düzenlendi. Cemil Boz öncülüğünde Demokrasi Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne bayraklarla pedal çevrildi, etkinlik sonunda 5 kişiye çekilişle bisiklet verildi.

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte her yaştan katılımcı, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi ve Ada Bike Derneği üyeleri ile vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz öncülüğünde meydandan Millet Bahçesi'ne kadar Türk bayrakları eşliğinde pedal çevirdi.

Alanda konuşan Boz, Sakarya'nın bir bisiklet şehri olduğuna değinerek, "Bisiklet Sakarya'ya çok yakışıyor. Bugün de burada güzel bir kalabalıkla şehrin içerisinde bisiklet farkındalığı yarattık. Bisikletle hayatın daha güzel olduğunu göstermeye gayret ettik." dedi.

Etkinliğin ardından 5 katılımcıya çekilişle bisiklet hediye edildi.

Kaynak: AA
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