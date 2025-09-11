Sakarya Yazlık Katlı Kavşağı İhalesi Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yazlık Katlı Kavşağı'nın ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte ulaşım tarihindeki en büyük ve katkısı anlamında değerli projelerinden birisi olan Yazlık Katlı Kavşak Projesi'nde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde oluşan trafik yükünü yeni, modern çevre yolları ve kavşaklarla azaltmak için uzun süredir çalışan Büyükşehir Belediyesinin Adapazarı ile Serdivan'ın kesişim noktası Yazlık Kavşağı'nı kamuoyuna bir süre önce duyurduğu anlatıldı.

Açıklamada, inşa sürecinin başlaması için ihale duyurusunun yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, duyurusu gerçekleştirilen ihaleye 10 Ekim'e kadar tekliflerin yapılacağını ve projenin süratle başlayacağını kaydetti.

Projenin şehir trafiğinde en kilit noktalardan biri olan Yazlık'tan Yenikent, Serdivan, Adapazarı ve kentin kuzey bölgesine ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirten Alemdar, "Ulaşımda modern, dünya standartlarında imkanları Sakarya'mızla buluşturduğumuzda kolaylık, konfor ve güvenlik de beraberinde gelecek." ifadesini kullandı.

Alemdar, kavşağın özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Olası deprem veya afet anlarında kesintisiz ulaşım ve lojistik destek sağlayacak ve AFAD, şehir hastanesi, diğer sağlık kuruluşları ve il müdürlükleriyle bağlantı sağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre lojistik koridor işlevi görecek, afet anında hızlı müdahale ve tahliye süreçlerine stratejik katkı sunulacak. Trafik akışının ve güvenliğini iyileştirecek ve ulaşım ağındaki önemli darboğazları giderecek, trafik güvenliği ile akışı ciddi ölçüde iyileştirilecek. Serdivan ve çevre yolu bağlantısıyla her iki yönden gelen araçların doğrudan ve kesintisiz bağlantısına imkan tanıyacak."

Alemdar, kavşağın 7 kollu ve farklı seviyeli katlı kavşak olarak projelendirildiğini aktararak, "Bu sayede Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan gelecek araçlar Yazlık Caddesi yönünde, Çevreyolu Caddesi'nden gelen araçlar ise Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünde sapmadan kesintisiz bir şekilde ilerleyebilecek. Seçilen modelle de bu caddeler üzerinden farklı yönlere, aynı anda, trafiksiz ve kesintisiz geçiş sağlanabilecek. Yeni proje, ayrıca hafif raylı sistem ve metrobüs yolu içine katılarak tasarlandı. Bu projeyle bölgede oluşan trafiği minimize edecek, şehir içi ulaşımı kesintisiz ve hızlı hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.