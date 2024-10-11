Sakarya'ya 25 Milyon Liralık Atık Su Altyapı Projesi Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık atık su altyapı projesinin çalışmalarına başlandı.

Projenin tanıtımı için 15 Temmuz Camili Mahallesi köyiçi yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yatırımın şehir için hayırlı olmasını temenni ederek, işlerini birlik ve beraberlik içerisinde yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar şehirde yapılan büyük yatırımlardan bahseden Yavuz, üzerinde durulması gereken işlerin olduğunu fakat kentin kronikleşen büyük sorunlarının ortadan kaktığını ifade etti.

Yavuz, el birliğiyle Sakarya'nın daha müreffeh bir şehir olması istikametinde, yarınlara daha güçlü yürüyerek gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın günden güne büyüyüp geliştiğini ve her geliştiği anda da bir yeni bir hizmet yapmanın kendilerine nasip olduğunu aktardı.

Her mahallenin ihtiyacının farklı olduğunu belirten Erdoğan, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Erdoğan, kentin hangi bölgesinde ne eksiklik varsa el birliğiyle çözmeye çalıştıklarını kaydederek, şehrin gelişimi ve dönüşümünün de kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti'nin "hizmet" demek olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı ile Sakarya'nın çok farklı yere getirileceğini kaydetti.

Kente hizmette bulunan herkese teşekkür eden Kaya, belediyecilikte iş bilinmediği ve gelişim gösterilmediği takdirde başarısızlığın faturasını iktidara çıkartmanın muhalefet adına kolay olduğunu ifade etti.

Kaya, AK Parti'de olmayan belediyeler için de ilçeye hizmet adına Ankara'da koşturduklarını belirterek, AK Partili Belediyecilik anlayışıyla Sakarya'yı hak ettiği yerin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Ülke siyasetinde de muhteşem işler yaptıklarını, ülkenin farklı yerlerine hizmetler götürüldüğünü anlatan Kaya, "En son geçen hafta grup toplantımızda kamuoyu ve toplumumuzda kanayan bazı konular vardı. Cumhurbaşkanımız hemen talimatını verdi, yasa çalışmaları başlatıldı. Bu dönem üç yıl boyunca vatandaşımızın ve halkımızın rahata kavuşması için gerekli her türlü kanunların çıkartılacağı bize söylendi, Meclis olarak bazen gece saat 04.00'lere kadar çalışıp vatandaşımızın daha güzel yaşaması için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da siyasetin, hizmetin en önemli merkezi olduğunu ve millet için çalışan siyasi anlayışın faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Sakarya'nın her yerine ulaşmaya çalıştıklarını ve her mahalle için hizmete devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, bugün de altyapı sorunu olan 15 Temmuz Camili Mahallesi köyiçi mevkisinde çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Alemdar, en kısa süre içinde buradaki altyapı sorunları tamamlandıktan sonra üstyapı alanında hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Her ilçede farklı bir çalışma yürüttüklerini bildiren Alemdar, bu çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüklerini kaydetti.

Alemdar, Sakarya'da yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projelerden bahsederek, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da projeye ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesimi yapıldı ve hayata geçirilen proje kapsamında açılan kanala iş makinesi yardımıyla beton boru konuldu.

Programa, AK Parti milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.