Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyada söz sahibi konuma taşıdık

SAKARYA TEKNOKENT FÜZYON GİRİŞİM OFİSİ AÇILIŞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Sakarya Üniversitesi bünyesinde yapımı tamamlanan Sakarya Teknokent Füzyon Girişim Ofisi ile Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Kacır, Sakarya'nın sanayi, teknoloji ve girişimcilik alanında Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

AR-GE VE TEKNOPARK VURGUSU

Türkiye'nin son 23 yılda güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı kurduğunu söyleyen Kacır, "Bugün 113 teknoparkımızda 12 binden fazla firma faaliyet gösteriyor. Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını yüzde 1,46'ya çıkardık. Ar-Ge personel sayımız 29 binden 310 binin üzerine ulaştı" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE'

Savunma sanayisinde gelinen noktaya dikkat çeken Bakan Kacır, "Bir dönem piyade tüfeğini dahi dışarıdan alan bir ülkeydik. Bugün insansız hava araçlarında dünya lideriyiz, kendi uydusunu, radarını, elektronik harp sistemlerini üreten ve ihraç eden bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNE 4,6 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Teknoloji girişimciliğinin kalkınmanın itici gücü olduğunu belirten Kacır, "Fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlere yönlendirdik. Bu desteklerle 120 milyar liralık özel sektör yatırımı harekete geçti" dedi.

FÜZYON GİRİŞİM OFİSİ İLE KAPSAMLI DESTEK

Yeni binada faaliyete geçen Füzyon Girişim Ofisi ile kuluçka ve kuluçka öncesi aşamadaki girişimcilere mentorluk, yatırımcı buluşmaları, hızlandırma programları, prototipleme ve test imkanları sunulacağını belirten Kacır, girişimcilerin daha hızlı büyümesinin hedeflendiğini kaydetti.

MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ GENÇLERİ BULUŞTURACAK

Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nin 750 metrekarelik alanda hizmet vereceğini söyledi. Atölyeden Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin yararlanacağını belirtti. Bakan Kacır, açılışı yapılan merkezlerin Sakarya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,