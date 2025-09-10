Sakarya'dan 1 Milyar Liralık Spor Yatırımı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu yıl 16 ilçede 1 milyar liranın üzerinde spor yatırımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde "geleceğin sporcuları Sakarya'da yetişecek" mottosuyla gerçekleştirilen törende amatör spor ailesiyle buluşan Alemdar, tesis, disiplin ve aile desteğiyle hep birlikte gayret göstererek şehrin genlerinde var olan başarı ruhunu canlandıracaklarını kaydetti.

Alemdar, Sakarya'nın azim, emek, saygı, birliktelik, spor, sporcu ve yıldızların şehri olduğunu dile getirerek, kentin alt ve üstyapısını takip ederken insana yatırım yapmayı ihmal etmediklerini anlattı.

Futbol, basketbol, voleybol sahalarını ve yüzme havuzlarını kente kazandırarak yeni bir miladı gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Alemdar, "Sadece bu yıl 16 ilçede 1 milyar lira üzerinde spor yatırımı gerçekleştiriyoruz. Mollaköy tesislerini de hayata geçiriyoruz. Her branşta gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri bir tesis inşa ediyoruz. İhalelerimizi gerçekleştiriyoruz ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Alemdar, amatör sporcuları yetiştirerek yeni yıldız ve şampiyonlar çıkaracaklarına inandığını aktararak, "Aynı zamanda huzur bulduğum şehir Sakarya diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, milletvekillerimize, il başkanımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Gençlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Sakaryalı Milli Güreşçi Metehan Başar'ın da konuşma yaptığı programda, 165 amatör futbol kulübü ve 24 ayrı branşta faaliyet gösteren amatör spor kulübüne 77 kalemde 18 milyon lira destek sağlandı.

Programa, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, hakem Atilla Karaoğlan, Büyükşehir bürokratları, Sakaryaspor'un 70'li yıllarda formasını terleten isimler, Sakaryasporlu futbolcular, sporcular, antrenörler, aileler ve muhtarlar katıldı.