Sakarya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan yol kontrolünde uyuşturucu bulunan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Bir zanlı tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Jandarma ekipleri, D-650 kara yolu Bayırakçaşehir Mahallesi mevkisindeki yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki iki kişinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, satışa hazır 15 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. (50) ve A.Y. (47) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.Y. (50) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.