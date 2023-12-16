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Sakarya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

16 Aralık 2023 18:06 Güncelleme: 18:08 Abone Ol

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan yol kontrolünde uyuşturucu bulunan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Bir zanlı tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.