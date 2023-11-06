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Sakarya'da Ters Yönde Giden Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.