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Sakarya'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikanın durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikaya, çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Söğütlü, Ferizli ve Karasu ilçelerinden gelen takviye ekiplerle yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Fabrikada zarar oluşurken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik İnceleme İtfaiye Söğütlü Sakarya 3-sayfa Ekonomi Güncel Olay

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