Sakarya'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikaya, çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Söğütlü, Ferizli ve Karasu ilçelerinden gelen takviye ekiplerle yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Fabrikada zarar oluşurken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel