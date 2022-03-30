Sakarya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Poşet içerisinde 150 gram esrar ele geçirilen otomobildeki İ.K, D.Y, H.K. ve A.Z. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Z, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bacı Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundaki bir araçta da arama yapan jandarma ekipleri, kağıda sarılmış halde bir miktar esrar buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından salıverildi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Jandarma, Pamukova, Sakarya, Esrar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title