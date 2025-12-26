Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sıklaştırdığı bildirildi.

Açıklamada, 2026 öncesi haksız, fahiş fiyat artışına karşı ekiplerin sahaya inerek kent genelinde çok sayıda marketi tek tek kontrol ettiği, eş zamanlı denetimler yaptığı belirtilerek, reyon ile kasa fiyatlarının karşılaştırdığını anlattı.

Fahiş uygulama, reyon-kasa farkı konusunda eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımların uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari ücretin belirlenmesinin ardından İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileriyle şehir genelinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Haksız fiyat artışı önüne geçmek adına yerel ve ulusal zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdik. Ekonomik temellere dayanmadan fiyat artışı uygulayan marketlere gerekli idari yaptırımları uyguladık. Kasa ve reyon ürünlerinin fiyat etiketlerindeki farklılıklar, haksız fiyat artışı gibi hususlarla ilgili denetimlerimiz yoğunlaşarak devam edecektir."

Kaymakam Muhammed Kaya, muhtarla toplantı gerçekleştirdi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Kaymakam Muhammed Kaya, muhtarlarla toplantı yaptı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2025'de ilçede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kaya, kurum, kuruluşlar ve muhtarlarla vatandaşların taleplerini karşıladıklarını belirterek, "Hedefimiz hiç bir vatandaşımızın mağdur olmaması, devletimizin güvencesi altında olduklarını hissetmelerini sağlamaktır." dedi.