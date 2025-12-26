Haberler

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte marketlerde fiyat denetimlerini artırdı. 2026 öncesi yapılan denetimlerde reyon ve kasa fiyatları karşılaştırılarak olumsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Sakarya'da marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sıklaştırdığı bildirildi.

Açıklamada, 2026 öncesi haksız, fahiş fiyat artışına karşı ekiplerin sahaya inerek kent genelinde çok sayıda marketi tek tek kontrol ettiği, eş zamanlı denetimler yaptığı belirtilerek, reyon ile kasa fiyatlarının karşılaştırdığını anlattı.

Fahiş uygulama, reyon-kasa farkı konusunda eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımların uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari ücretin belirlenmesinin ardından İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileriyle şehir genelinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Haksız fiyat artışı önüne geçmek adına yerel ve ulusal zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdik. Ekonomik temellere dayanmadan fiyat artışı uygulayan marketlere gerekli idari yaptırımları uyguladık. Kasa ve reyon ürünlerinin fiyat etiketlerindeki farklılıklar, haksız fiyat artışı gibi hususlarla ilgili denetimlerimiz yoğunlaşarak devam edecektir."

Kaymakam Muhammed Kaya, muhtarla toplantı gerçekleştirdi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Kaymakam Muhammed Kaya, muhtarlarla toplantı yaptı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2025'de ilçede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kaya, kurum, kuruluşlar ve muhtarlarla vatandaşların taleplerini karşıladıklarını belirterek, "Hedefimiz hiç bir vatandaşımızın mağdur olmaması, devletimizin güvencesi altında olduklarını hissetmelerini sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Yaşlı nüfusu yoğun olan kentte örnek uygulama başladı

Yaşlıların yoğun yaşadığı kentte emsal uygulama!