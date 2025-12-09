Haberler

Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kasım ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri değerlendirildi. Uyuşturucu, terör, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimleri gibi konular üzerinde duruldu. Operasyonlarda binlerce şüpheli yakalanırken, önemli miktarda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

Sakarya'da kasım ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki programda, kasım ayı asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, kaçak avcılık ve trafik tedbirleri konuları ele alındı.

Vali Doğan, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'nin tutuklandığını belirterek, çeşitli suçlara yönelik düzenlenen faaliyetlerde 3 bin 12 kişinin yakalandığını kaydetti.

Bu operasyonlarda 27 bin 948 uyuşturucu hap, 20 kilo 451 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 163 gram kokain ve çeşitli miktarlarda para ele geçirildiğini ifade eden Doğan, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yapılan çalışmalarda da 5 el yapımı fünye, 388 obje, 82 sikke, 19 taş eser, 100 yüzük, 4 detektör, 2 akü ve 21 kazı malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Doğan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 389 yabancı uyruklu kişi ve 6 organizatör hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını dile getirerek, Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 1263 kişinin de yakalandığını aktardı.

Kentte 44 balıkçı gemisinde ulusal marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldığı aktaran Doğan, gemilerde yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen malzemelere de el konulduğunu söyledi.

Doğan, çalışmalarda 256 bin 100 araç ve sürücüsünün denetlendiğini belirterek, eksiği bulunan 42 bin 742 araca işlem yapıldığını kaydetti.

Denetimlerde 2 bin 264 aracın trafikten men edildiğini ifade eden Doğan, bu kapsamda 126 milyon 854 bin 819 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Vali Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bir gazetecinin "Kaynarca ilçesinde yeni bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak mı?" sorusuna ilişkin Vali Doğan, Ferizli, Kaynarca ve Söğütlü'de mevcut OSB'lerin Sakarya için yeterli olduğunu ifade etti.

Sakaryaspor'a yeterli desteğin verilmediğini dile getiren Doğan, "Bir takım sözler verildi. Ama neticede Sakaryaspor'un bütün yükünü Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın üzerine bırakıp herkes kenardan seyretmeye kalktı. Benim eleştirim, şehrin sanayisi ve esnafının söz verip de kenara çekilmesi. Herkes Sakaryaspor'a ne kadar destek verdiğini açıklasın bilelim. Herkes üzerine düşeni yapmak durumunda." diye konuştu.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title