Sakarya'da asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya'da kasım ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki programda, kasım ayı asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, kaçak avcılık ve trafik tedbirleri konuları ele alındı.

Vali Doğan, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'nin tutuklandığını belirterek, çeşitli suçlara yönelik düzenlenen faaliyetlerde 3 bin 12 kişinin yakalandığını kaydetti.

Bu operasyonlarda 27 bin 948 uyuşturucu hap, 20 kilo 451 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 163 gram kokain ve çeşitli miktarlarda para ele geçirildiğini ifade eden Doğan, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yapılan çalışmalarda da 5 el yapımı fünye, 388 obje, 82 sikke, 19 taş eser, 100 yüzük, 4 detektör, 2 akü ve 21 kazı malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Doğan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 389 yabancı uyruklu kişi ve 6 organizatör hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını dile getirerek, Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 1263 kişinin de yakalandığını aktardı.

Kentte 44 balıkçı gemisinde ulusal marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldığı aktaran Doğan, gemilerde yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen malzemelere de el konulduğunu söyledi.

Doğan, çalışmalarda 256 bin 100 araç ve sürücüsünün denetlendiğini belirterek, eksiği bulunan 42 bin 742 araca işlem yapıldığını kaydetti.

Denetimlerde 2 bin 264 aracın trafikten men edildiğini ifade eden Doğan, bu kapsamda 126 milyon 854 bin 819 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Vali Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bir gazetecinin "Kaynarca ilçesinde yeni bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak mı?" sorusuna ilişkin Vali Doğan, Ferizli, Kaynarca ve Söğütlü'de mevcut OSB'lerin Sakarya için yeterli olduğunu ifade etti.

Sakaryaspor'a yeterli desteğin verilmediğini dile getiren Doğan, "Bir takım sözler verildi. Ama neticede Sakaryaspor'un bütün yükünü Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın üzerine bırakıp herkes kenardan seyretmeye kalktı. Benim eleştirim, şehrin sanayisi ve esnafının söz verip de kenara çekilmesi. Herkes Sakaryaspor'a ne kadar destek verdiğini açıklasın bilelim. Herkes üzerine düşeni yapmak durumunda." diye konuştu.