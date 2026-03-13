Sakarya'da 130 bin 440 makaron ele geçirildi
Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 bin 440 makaron ve 62 kilogram tütün ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 40 bin 840'ı dolu 130 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı), 62 kilogram tütün, 265 paket muhtelif markalara ait tütün, 1 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlemlere başlandı.
Kaynak: AA / Erol Ulu