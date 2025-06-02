Sakarya'da İŞKUR ile 1200 Kişilik İstihdam Sözleşmesi İmzalandı

Sakarya'da İŞKUR ile 1200 Kişilik İstihdam Sözleşmesi İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da İŞKUR'un 'İşgücü Yetiştirme Programları' kapsamında 7 firmayla 1200 kişilik istihdam için kurs ve program sözleşmesi imzalandı. Projelerin hedefi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve nitelikli iş gücünü desteklemek.

Sakarya'da İŞKUR'un "İşgücü Yetiştirme Programları" kapsamında 7 firmayla 1200 kişilik istihdam için kurs ve program sözleşmesi imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü desteklemek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla İŞKUR'un yeni programları kentte de uygulanıyor.

Bu kapsamda proje hedefleri doğrultusunda, 7 firmayla 1200 kişilik istihdam sözleşmesi imzalandı.

Firmaların sözleşme imzaladığı İŞKUR'un projeleri arasında yenilenen şartlarıyla İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) yer alıyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Doğan, İŞKUR'un yeni program desteklerinin, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeye hem de iş arayanların mesleki becerilerini artırarak istihdama katılmalarına fırsat sağladığını belirtti.

Artan istihdamla imalat sektörünü daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Doğan, "Artı 1200 kişilik istihdam ilimize hayırlı olsun. Sürece destek veren işverenlerimize teşekkür ediyor, gençlerimizi, kadınlarımızı ve iş arayan vatandaşlarımızı desteklerden yararlanarak istihdama yer almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ da programlardan yararlanan firmaların imalat sektöründe faaliyette bulunduklarını, yeteri kadar iş gücü bulunamaması nedeniyle imalat sektörünün daha yoğun kadın istihdamına yönelmiş olduğunu belirterek, "Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğinde kadının istihdamdaki rolü önemlidir. İŞKUR'un geliştirdiği projeler sayesinde hem kadınlar ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlayacaklar hem de işverenler nitelikli iş gücüne erişimleri desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise imalat sektöründeki büyümeyi aktif iş gücü programlarıyla desteklediklerini vurgulayarak, kurum olarak kadınların imalat veya üretim sürecine dahil olmaları için yeni programları da uygulamaya aldıklarını kaydetti.

İŞKUR programlarıyla istihdama ilave destek sağlayacak 7 firmaya teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.