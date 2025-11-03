Sakarya'da İnşaat Firmasından İş Makinesi Hırsızlığı

SAKARYA'da eski çalıştığı inşaat firmasının deposundan iş makinesi çalan B.Ç. (31) ile yanındaki A.E. (29) gözaltına alındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Bir inşaat firmasına ait depoda bulunan iş makinesi, tatil günü kimsenin bulunmadığı sırada çalındı. Durumu fark eden firma sahipleri, polise bildirdi. İhbar üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depodaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin çalışmasında, iş makinesinin bir TIR'a yüklenerek depodan çıkarıldığı ve Düzce'ye götürüldüğü belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla firmanın eski çalışanı B.Ç. ile A.E.'yi yakaladı. İş makinesi, Düzce'de ormanda gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.