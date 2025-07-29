Sakarya'da Çark Deresi Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'da Çark Deresi'nin Adapazarı kesiminde ıslah çalışması yürütülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve toplulaştırma çalışmalarıyla arazilerden en yüksek faydayı sağlamak için faaliyetler yapılıyor.

Musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için de çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sakarya'da, baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarıyla da çiftçiler destekleniyor, vatandaşların etkilenebileceği zararlara karşı kontroller yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Taşkın Kontrol Tesisi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Adapazarı ilçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi ve Yan Deresi Islahı 1. Kısım Taşkın Kontrol Tesisi'nin tamamlanmasıyla mahalledeki taşkın riskine karşı kontrol sağlanacağını kaydetti.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktaran Balta, zemin iyileştirme imalatının yapılarak, işin tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.