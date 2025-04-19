Sakarya'da 23 Ton Son Tüketim Tarihi Geçmiş Lor Peynir İmha Edildi
Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edilerek imha edildi. Gıda güvenilirliğine dikkat çekildi.
Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peynirin imha edildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, Sakarya'da süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildiği belirtilerek, "5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, kontrol görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel