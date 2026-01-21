Haberler

Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşti.

Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Serdivan, Geyve, Karasu ve Karapürçek ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 ton 260 kilogram kaçak tütün, 53 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 1 milyon 281 bin 810 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1180 paket nargile tütünü, 4 sigara sarma makinesi, hava nem kurutucu makinesi, elektronik sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
