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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahilik Haftası Mesajı Yayımladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahilik Haftası Mesajı Yayımladı
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafın toplumsal ve kültürel önemi hakkında bir mesaj yayımladı. Esnafın şehrin değerlerini geleceğe taşıyan önemli bireyler olduğunu vurgulayan Alemdar, ahilik kültürüne bağlılıkla destekleyeceklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, sanatın, mesleğin geleceği için teminat olan esnafın, bu şehrin dokusunu, kültürünü ve en önemli değerlerini geleceğe aktaran kıymetleri olduğunu belirtti.

Bu şehri "Sakarya" adıyla yaşatan ve buranın mirasını taşıyanın, ahilik geleneğiyle 1 milyon kişiye hizmet eden esnaf olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Güler yüzüyle, yüzlerce meslek ve sanat dalını temsil eden ve bunların geleceğe taşınmasında en önemli rolü üstlenen her bir esnafımızın haftasını kutluyorum. Şunu söylemek istiyorum ki biz bu şehrin esnafını ahilik kültürüne yakışır şekilde destekleyeceğiz. Daha güzel gelecek için üretmeye, çalışmaya, yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel

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