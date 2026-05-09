Sahte yatırım tuzağına kandı, 700 bin lira dolandırıldı

ANTALYA'da sanal medyada gördüğü link üzerinden bir yatırım fonuna girdiğini düşünen emekli Suna Ülger (60), 700 bin TL dolandırıldı. Yapay zeka destekli kazanç vaadiyle ikna edilip, telefonuna uzaktan erişim sağlanarak banka hesapları ele geçirilen Ülger, "Karşımdaki kişiler oldukça profesyoneldi. Bu nedenle kimse, 'ben dolandırılmam' dememeli" dedi.

Antalya'da yaşayan Suna Ülger, sanal medyada gördüğü haberdeki link üzerinden bir yatırım fonuna katıldı. İlk etapta küçük kazançlar gösterilerek güven kazanan dolandırıcılar, Ülger'i ekran paylaşımı yapmaya ikna etti. Bu yolla telefonuna uzaktan erişim sağlayan şüpheliler, banka hesapları ve kişisel verilerini ele geçirdi. Ülger, toplamda yaklaşık 700 bin TL dolandırıldığını belirterek, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup, suç duyurusunda bulundu.

'HABERİ KONTROL ETTİM, BAĞLANTIYA TIKLADIM'

Sanal medyada gördüğü bir haberin ardından yatırım fonuna girdiğini ifade eden Suna Ülger, "Bu haberde, bir devlet kurumu yetkilisi ile kamuoyunda tanınan güvenilir bir gazetecinin yaptığı röportaj yer alıyordu. Röportajda, bankaların müşterilerine yeterince kazanç sağlamadığı, buna karşılık bazı güvenilir yatırım kurumlarının daha fazla kazandırabildiği ifade ediliyordu. Özellikle yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu tür yatırımlarda riskin azaldığı ve kazancın arttığı yönünde içerik sunulmuştu. Önce haberin doğruluğunu kontrol ettim. Röportajın altındaki yönlendirici linkin güvenilir olduğunu düşünerek o bağlantıya tıkladım" dedi.

'İLK BAŞTA KÜÇÜK KAZANÇLAR GÖSTERİLDİ'

İlk etapta küçük kazançlar elde ettiğini belirten Suna Ülger, "Linkte, yaklaşık 11 bin lira yatırarak yapay zeka destekli bir sistemle küçük kazançlar elde edilebileceği, günlük harcamalara katkı sağlanabileceği yönünde bilgiler vardı. Formu doldurduktan sonra benimle iletişime geçildi. Sözde bir borsa ve yatırım ağıydı. Böyle bir şirketin gerçekten var olup olmadığını kontrol etmek için araştırma yaptım. Benzer isimlerde bazı kayıtlar gördüm. Telefonda kendini tanıtan kişi, 'Suna Hanım, yeni yatırımcı olarak hoş geldiniz' diyerek yönlendirmelerde bulundu. Bana gönderilen link üzerinden bir hesap oluşturuldu. Daha sonra kripto para cüzdanı hesapları açtırıldı. Banka hesabımdan bu hesaplara para transferi yaptım. Yatırdığım para, sistemde yaklaşık 229 dolar olarak görünüyordu. İlk başta 10 dolar, 11 dolar, 6 dolar gibi küçük kazançlar gösterildi" diye konuştu.

'TELEFONUMA UZAKTAN ERİŞİM SAĞLAYIP, TÜM VERİLERİME ULAŞTILAR'

Kendisine güven verildiğini belirten Ülger, "Yaklaşık 50 dolar hesabıma geri gönderildi. Karşımdaki kişiler oldukça profesyoneldi. Bu nedenle kimse, 'ben dolandırılmam' dememeli. Gerçekten çok profesyonel yöntemler kullanıyorlar. Ben de küçük bir ek gelir elde etmek amacıyla, temkinli şekilde ilerlediğimi düşünüyordum. Ancak bir noktadan sonra telefonum üzerinden ekran paylaşımı benzeri bir işlem yapmam istendi. Farkında olmadan bu talebi kabul ettim. Bu aşamadan sonra telefonuma uzaktan erişim sağladılar ve tüm verilerime ulaştılar. Telefonumdaki banka hesapları, sosyal medya hesapları ve diğer kişisel bilgilerimin kontrolünü ele geçirdiler. Banka hesaplarımdan kredi çekildi, avans limitlerim kullanıldı. Ayrıca telefon rehberime erişerek yakınlarımı aradılar ve benim adımı kullanarak onları da yatırım yapmaya ikna etmeye çalıştılar" dedi.

'HESAPLARIM ELE GEÇİRİLDİ'

Binlerce lirasını saniyeler içinde kaybettiğini anlatan Ülger, "Benim adıma yatırım önerisinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini duyurdum. Amacım, başka vatandaşların mağdur olmasını önlemekti. Toplamda yaklaşık 700 bin TL dolandırıldım. Bu tutar, kredi çekilmesi ve avans limitlerimin kullanılması yoluyla hesaplarımdan çekildi. Neredeyse bir emeklinin yıllık gelirine denk gelen çok ciddi bir kayıp yaşadım" dedi.

'KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİREREK KREDİ ÇEKİLİYOR'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili avukat İbrahim Güllü de dolandırıcılık yöntemlerinin sıkça değiştiğini belirterek, "Bu dolandırıcılar, genellikle kamu kurum ve kuruluşlarını taklit ederek, kamuoyunda itibarı yüksek olan fenomenlerin ve devlet büyüklerinin görüntü ve fotoğraflarını kullanıyor. Böylece tüketicide güven algısı oluşturuyorlar. Bu tür platformlara girildiğinde, yüksek kar vaatleri sunuluyor ve küçük kazançlar gösterilerek kullanıcıların güveni kazanılıyor. Buna inanan tüketiciler, 'oltalama' yöntemiyle önce küçük kazançlar elde ettiklerini düşünüyor. Ancak sonrasında dolandırıcılar, kişisel verileri ele geçirerek mağdurlar adına kredi çekebiliyor ve banka hesaplarını boşaltabiliyor" diye konuştu.

'DOLANDIRICILAR SON DERECE PROFESYONEL ÇALIŞIYOR'

Sanal medya içeriklerine temkinli yaklaşmak gerektiğini vurgulayan Güllü, "Bu tür olaylar genellikle organize suç kapsamında olup bir çete faaliyeti niteliği taşımaktadır. Dolandırıcıların kullandığı telefonlar ve iletişim kanalları çoğu zaman tespit edilebilir durumdadır. Bu nedenle savcılıkların hızla harekete geçerek failleri yakalaması büyük önem arz etmektedir. Dolandırıcılar son derece profesyonel çalışmakta, ikna edici görseller ve iletişim yöntemleri kullanmakta, insan psikolojisini çok iyi analiz ederek hareket etmektedir. Suna Hanım için Cumhuriyet Savcılığı'na ve bilişim suçları kapsamında siber suç birimlerine gerekli şikayetler yapıldı. Kısa sürede kamu otoritelerinin failleri tespit ederek adalete teslim edeceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı