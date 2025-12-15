Haberler

Muğla merkezli 3 ilde sahte yatırım siteleri ile dolandırıcılık; 10 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli jandarma operasyonunda, sahte yatırım siteleriyle 245 kişiyi dolandıran bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. Oluşumun, toplamda 323 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

MUĞLA merkezli 3 ilde, jandarmanın sahte yatırım siteleri ve borsa uygulamalarıyla yüzlerce kişiyi dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından organize suç örgütünün 245 kişiyi toplam 323 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmalarda, şüphelilerin kurdukları sahte yatırım web siteleri, sahte borsa aplikasyonları ve 15 paravan şirket üzerinden çok sayıda kişiyi yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. Suç örgütünün faaliyetlerini organize ve planlı şekilde yürüttüğü belirlendi. Muğla merkezli olarak Mersin ve Gaziantep illerini kapsayan operasyon, 9 Aralık günü eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, 12 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, MASAK tarafından yapılan analizlerde, organize suç örgütünün 245 kişiyi toplam 323 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca paravan şirketlere ait banka hesaplarında yaklaşık 508 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Haber : Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
