Sahte Altınla Dolandırıcılık Yapan Çift Tutuklandı

Sahte Altınla Dolandırıcılık Yapan Çift Tutuklandı
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Bartın'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ve S.S. isimli çift, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Şüphelilerin, Bartın dışında birçok ilde aynı yöntemle dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlendi.

Bartın'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

Kent merkezinde bir kuyumcunun 2 kişinin kendisine 122 bin 700 lira değerinde sahte altın sattığı yönündeki ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, 148 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu dolandırıcılık olayının Antalya'dan kiralanan araçla Bartın il merkezine gelinerek gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin M.S. ve S.S. isimli çift olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları araçla kaçmaya çalışırken Arıt Kavşağı'nda yakaladı.

Şüpheli çiftin, Bartın'ın yanı sıra İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya ve Ankara'da aynı yöntemle kuyumcuları dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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