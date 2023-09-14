Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Bavbek'ten, Samandağ Kaymakamı Dündar'a ziyaret
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar'ı ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar'ı ziyaret etti.
Kaymakamlık binasında gerçekleşen ziyarette Albay Bavbek, Dündar'a yeni görevinde başarılar diledi.
Dündar ile Bavbek, deprem sonrası kentte yaşanan durum hakkında görüştü.
Kaymakam Dündar, Bavbek'e ziyaretten ötürü teşekkür etti.
Kaynak: AA / Güncel