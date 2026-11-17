Dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, deniz kirliliği ve iklim krizine dikkati çekmek için su altında 4 dakika 36 saniye nefesini tuttu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Mavi Bölge'deki Delegasyon Pavilyonları alanında "Okyanuslar ve Denizler Nefes Alsın" etkinliği düzenlendi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, etkinlikte 8 metreküp su bulunan 2x2 metrelik tanka girerek 4 dakika 36 saniye boyunca nefesini tuttu. Performansıyla okyanusların ve denizlerin geleceğine dikkati çekmeyi amaçlayan Ercümen, dalışın ardından Türk bayrağı açarak kendisini izleyenleri selamladı.

Ercümen, gazetecilere açıklamasında, su altı yaşamın spora başladığı günden bu yana çok hızlı değiştiğini ve deniz canlılarının insan faaliyetleri nedeniyle "nefessiz kaldığını" gözlemlediğini söyledi.

Denizlerin kirlilik nedeniyle büyük tehdit altında olduğunu vurgulayan Ercümen, "Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor ve suyun altında çok ciddi, sessiz bir çığlık var. Bunu yaptığım her dalışta gözlemliyorum. Maalesef iklim kriziyle mücadelede karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri, denizlerin hiç bitmeyecek, tükenmeyecek bir kaynak olarak görülmesi. Attığımız birçok atık denizlere gidiyor ve şu an soluduğumuz havayı bile etkiliyor." diye konuşuyor.

İklim krizinin etkilerinin artık herkes tarafından hissedildiğini aktaran Ercümen, söylemlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Etkinlikle denizlerin ve su altı yaşamın sesi olmaya çalıştığını ifade eden Ercümen, "Denizlerin, su altının sesi olmaya çalıştım. Suyun altında nefessiz kalmak çok can acıtıcı bir şey. İleride maalesef denizler olmazsa hepimiz bunu deneyimleyeceğiz. İnşallah o günlere gelmeyiz, COP31 milat olur. Çünkü ben COP31'in artık söylemlerden çok somut yaptırımlara, eylemlere dönüşecek bir COP olmasını diliyorum. Bugünkü dalışımızı da denizlere, okyanuslara 'Denizler nefes alsın' diye hitap etmek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA