GÜNDEM / 31 Aralık 2025

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ve Çocuk Hematoloji Servisi'ni ziyaret edecek, ardından Sarıyer'deki 2 ve 3 No'lu 112 istasyonunda personelle bir araya gelecek.

(İstanbul/23.00/00.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Doğumunun 114. Yılında Tevfik İleri Bilgi Şöleni" programına katılacak.

(Rize/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Limanı'nda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemede bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Zonguldak/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası'nda grup müsabakaları tamamlanacak. Ekvator Ginesi-Cezayir, Sudan-Burkina Faso, Gabon-Fildişi Sahili ve Mozambik-Kamerun müsabakaları oynanacak.

(Rabat/19.00/Kazablanka/19.00/Marakeş/22.00/Agadir/22.00)

