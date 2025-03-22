Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İlaç Fiyatları Düzenlemesi Açıklaması

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç fiyatlarındaki kur güncellemesinde yapılan değişikliğe ilişkin, "İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'nin 21 Mart 2025 tarihinde yayımlanan 'Beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik' tebliğine ilişkin sosyal medya hebasından açıklama yaptı. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"21 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle eczacılarımız için yeni bir dönem başlıyor. İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar, sağlık sistemimizin değeri; eczaneler, sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."