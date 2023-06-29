Safranbolu'da Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Safranbolu protokolü, geleneksel Tarihi Çarşı Asmaaltı Bayramlaşması'nda vatandaşlarla buluştu. Bayramlaşma törenine, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ziyaretlerin ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun kültürüne ve geleneklerine bağlı bir kent olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Safranbolu protokolü, geleneksel Tarihi Çarşı Asmaaltı Bayramlaşması'nda vatandaşlarla buluştu.

Safranbolu 'da geleneksel hale gelen protokol bayramlaşması, Asmaaltı'nda yapıldı.

Bayramlaşma törenine, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir süre sohbet edildikten sonra kamu kurumlarının ziyaretlerine geçildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile başlayan ziyaretler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hasan Doğan Sevgi Evleri ile son buldu.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramında da yine Tarihi Çarşı Asmaaltı'nda bir araya geldik. Safranbolu tarihine ve kültürüne sahip çıktığı gibi gelenek ve göreneklerine de sonuna kadar bağlı bir kent. Bizler de geçmişin bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle bir kez daha başta Safranbolulu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Her günümüzün bayram tadında geçmesi dileği ile" dedi.