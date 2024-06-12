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Safranbolu Belediyesi Lavanta Üretiminde Artış Yaşandığını Açıkladı

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Safranbolu Belediyesi, 3 yıl önce 500 metrekare alanda başladığı lavanta üretiminde büyük bir artış yaşandığını duyurdu. Üretim alanının 3 yılda 3 kat arttığı belirtilirken, bu yıl 1500 metrekare alanda hasat yapılacağı ve yaklaşık 2 litre yağ ve 150 litre su elde edileceği ifade edildi. Lavanta yağı ve suyunun cilt bakımı ve zararlı haşerelerin giderilmesi için kullanılacağı ve halka satışının yapılacağı belirtildi.

Safranbolu Belediyesince 3 yıl önce 500 metrekare alanda ekimi yapılan lavantanın üretiminde artış yaşandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yazıköy Üretim ve Uygulama Birimi'nde yetiştirilen kozmetik, aromaterapi ve farmakoloji alanlarının vazgeçilmez bitkisi lavantanın üretim alanının 3 yılda 3 kat arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 3 yıl önce 500 metrekare alanda ekilen lavanta bitkisi, üretimini 3 katına çıkarttı. Bu yıl 1500 metrekare alanda hasat yapılacak. Yaklaşık 2 litre yağ ve 150 litre su çıkarılması planlanıyor. Lavanta yağı ile suyu, cilt bakımı ve zararlı haşerelerin giderilmesi için kullanılacak. Küçük tüpler halinde istek doğrultusunda halka satışı yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Tarım Çevre Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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