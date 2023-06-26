Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Esnafı Ziyaret Etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kurban Bayramı dolayısıyla esnafı ziyaret ederek iyi bayramlar diledi. Başkan Köse, tüm İslam aleminde olduğu gibi şehirlerinde de Kurban Bayramı heyecanı yaşandığını belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kurban Bayramı dolayısıyla esnafı ziyaret ederek iyi bayramlar diledi.

Kurban Bayramı öncesi ziyaretlerine devam eden Başkan Köse, son olarak esnafla bayramlaştı. Başkan Köse, "Tüm İslam aleminde olduğu gibi şehrimizde de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Çarşı ve pazarlarımızda da bayram hareketliliği yaşanıyor. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de esnafımız ve halkımızla bir araya geldik" dedi.