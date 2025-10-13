Haberler

Safran Çiçekleri Safranbolu'da Açmaya Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'mucize bitki' olarak bilinen safranın çiçeklenmesi başladı. Yılda 55 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenirken, safran tarlaları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 14 köyde 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretiliyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı geçen yıl 450 bin liradan satıldı.

"15 Kasım'a kadar çiçeklenme devam eder"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 25 dekar alanda üretim yaptığını söyledi.

Havaların serinlediğine değinen Yılmaz, "Güzel yağmur yağdı. Safran çiçeklenmeye başladı. 15 Kasım'a kadar çiçeklenme devam eder. Her gün çiçek toplarız." dedi.

Yılmaz, tarlasının turizme açık olduğunu ve misafirlerin tarlada safran çiçeği toplayabildiğini anlatarak, köylerinin Safranbolu'nun en fazla safran üretilen köyü olduğunu ifade etti.

Safran tarlalarının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Yılmaz, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin safran tarlalarını ziyaret etmeye geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
