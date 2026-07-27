Saadet Partisi'nden fındık taban fiyatı için 400 lira talebi

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, bu yıl fındık taban fiyatının en az 400 lira olması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı tarafından, fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyetlerine ve üreticinin artan maliyetlerinee dikkati çekmek amacıyla "Fındık Oyunları" başlıklı basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklaması öncesinde fındık üreticisi ile fındık lobisi arasındaki mücadeleyi simgeleyen atma türküler söyledi. Lobi tarafında yer alan oyuncular ile bölgenin büyük kâbusu olan kahverengi kokarca ise kemençe eşliğinde oynadı.

Başkan Muratoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeğimizi çalan fındık lobisini görüyorsunuz. Keyifleri yerinde. Nasıl da eğleniyorlar. Bu tablo onları zengin eden vatandaşımızın emeğini hiçe sayan yetkililerin eseridir. Fındık bizim için sadece bir tarım ürünü değildir. Fındık evladımızın okul masrafıdır, düğünümüzdür, ilacımızdır, bir yıllık emeğimiz ve geleceğimizdir. Ancak bugün üretici gübreye, mazota, yevmiyeye ve patosa gelen zamların altında ezilmektedir. Üretim maliyetleri bu kadar artmışken üreticiden hala fedakarlık beklemek vicdansızlıktır. Eskiden üretici fındığını satıp evini dizer, düğününü yapardı. Bugün ise bir koltuk takımını almakta zorlanıyor.

"YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI SADECE ÜRETİCİYİ DEĞİL, GELECEĞİMİZİ KAYBETTİRİYOR"

Bir gerçeği de hep birlikte düşünelim. Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70'ini Türkiye üretiyor. Böylesine stratejik bir üründe dünya lideriyiz. Üstelik fındık gıda sanayisinin, çikolata sektörünün, kozmetiğin vazgeçilmez ham maddesidir. Yağı değerlendirilir, kabuğu enerji olur, zurufu bile yem ve gübre olur. Yani her yönüyle katma değeri yüksek bir üründen bahsediyoruz. Peki, öyleyse soruyoruz; dünyanın fındığını biz üretiyorsak fiyatını neden Hamburg'daki borsalar ve uluslararası şirketler belirliyor? Bunu kabul etmiyoruz. Üreten biziz, söz sahibi de biz olmalıyız. Yanlış tarım politikaları sadece üreticiyi değil, geleceğimizi de kaybettiriyor.

"TABAN FİYAT 400 TL OLMALIDIR"

Gençlerimiz dedelerinden kalan bahçeleri terk edip büyük şehirlere göç ediyor. Biz üretimden uzaklaşırken ABD, Şili ve Gürcistan yeni fındık bahçeleri kuruyor. Böyle devam ederse 10-15 yıl sonra dünya liderliğimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Bu sadece bir tarım meselesi değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği meselesidir. Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz. İlk olarak üreticimizin harcadığı emeğin karşılığını alabilmesi, borçlanmadan bahçesine bakabilmesi ve insanca bir yaşam sürdürebilmesi için bu yıl açıklanacak fındık taban fiyatı en az 400 TL olmalıdır. Bu rakamı yüksek bulanlara şunu hatırlatıyoruz. Erbakan hocamızın üreticiyi koruyan tarihi yüzde 300 fiyat artışı için de bir zamanlar olmaz diyenler vardı. Ama oldu. Çünkü mesele kaynak değil. Tercihtir. Bugün de 400 lira talebimiz bir temenni değil. Artan maliyetlerin, yüksek enflasyonun ve üreticimizin alın terinin karşılığıdır."

Kaynak: ANKA