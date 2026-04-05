5 Nisan Avukatlar Günü... Saadet Partisi Hukuk İşleri Başkanı Yıldız: "Savunma Makamı Güçlendirilmeli, Hukuk Güvenliği Tam Anlamıyla Tesis Edilmeli"

(ANKARA) - Saadet Partisi Hukuk İşleri Başkanı Avukat İbrahim Yıldız, adaletin tecellisi için özveriyle çalışan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak, "Saadet Partisi olarak; hak, adalet ve adil paylaşım ilkeleri doğrultusunda, savunma makamının güçlendirilmesini ve hukuk güvenliğinin tam anlamıyla tesis edilmesini zaruri görmekteyiz. Bu kapsamda, avukatların mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan sürdürebilmeleri için gerekli hukuki güvenceler artırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Hukuk İşleri Başkanı Avukat İbrahim Yıldız, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adaletin tesisi ve hukuk güvenliğinin sağlanmasında savunma makamının önemine işaret etti.

Avukatların yalnızca bir meslek grubunu temsil etmediğini belirten Yıldız, "Avukatlar; bireyin bireye, bireyin gruba ve kamu gücüne karşı maruz kalabileceği hukuksuzluklara karşı en önemli güvencedir. Hakkın ve hakikatin savunucusu olan avukatlar, hukuk devletinin temel taşlarından biridir" ifadesini kullandı.

"Hukuki güvence artırılmalı"

5 Nisan Avukatlar Günü'nün, savunma hakkının ve adalet idealinin yeniden hatırlandığı önemli bir gün olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle genç ve mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar, mesleki itibara yönelik aşınmalar, yargı süreçlerinde yaşanan yapısal sorunlar ve güvenlik riskleri ile karşı karşıyadır. Bu sorunlar yalnızca avukatların değil, doğrudan doğruya adalet sisteminin bütününü ilgilendirmektedir. Saadet Partisi olarak; hak, adalet ve adil paylaşım ilkeleri doğrultusunda, savunma makamının güçlendirilmesini ve hukuk güvenliğinin tam anlamıyla tesis edilmesini zaruri görmekteyiz. Bu kapsamda, avukatların mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan sürdürebilmeleri için gerekli hukuki güvenceler artırılmalıdır. Avukata yönelik her türlü saldırı, yalnızca bireye değil, savunma hakkına yönelmiş bir tehdit olarak değerlendirilmeli ve caydırıcı yaptırımlara bağlanmalıdır."

"Genç avukatlar desteklenmeli"

Avukatların emeğinin karşılığını almasını sağlayacak ekonomik düzenlemeler yapılmalı, özellikle genç avukatların mesleğe tutunabilmesi için destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Savunma makamının yargı içerisindeki kurucu rolü güçlendirilmeli, uygulamada karşılaşılan engeller ortadan kaldırılmalıdır. CMK adli yardım ve benzeri komisyon uygulamaları, mevcut sistem etkin ve sürdürülebilir hale getirilmelidir. Meslek içi dayanışma ve sosyal destek sağlanmalıdır. Adliyelerde fiziki ve kurumsal sorunlar giderilmeli özellikle kısıtlı alan uygulamaları son bulmalıdır. Staj ve Mesleğe Giriş Sorunları kapsamında Stajyer avukatların ekonomik güvencelerinin sağlanması gerekmektedir. Sınava hazırlık döneminin kayıp zaman olarak geçmesi engellenmelidir. Bu dönemin stajdan sayılması veya sınav öncesi staj başvuru sisteminin değiştirilmesi yoluna gidilmelidir. Mesleki itibar ve bağımsızlık sorunları yeniden değerlendirilmelidir.

Hukuk güvenliği; bireylerin geleceğe güvenle bakabilmesinin, toplumsal huzurun sağlanmasının ve devlet ile vatandaş arasındaki güven ilişkisinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, yargı süreçlerinin öngörülebilir, şeffaf ve makul sürede sonuçlandırılması bir zorunluluktur. Saadet Partisi olarak; adaletin üstünlüğünü esas alan, hakkaniyeti gözeten ve savunma makamını güçlendiren bir hukuk düzeninin inşası için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Bu vesileyle; adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA