Mahmut Arıkan Mahmutpaşa Esnafını Ziyaret Etti: Üreteni, Çalışanı ve Esnafı Ayakta Tutmayan Hiçbir Ekonomi Güçlü Kalamaz

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Mahmutpaşa'da esnafı ziyaret ederek ekonomik zorluklara dikkat çekti ve 'Üreteni, çalışanı ve esnafı ayakta tutmayan hiçbir ekonomi güçlü kalamaz' dedi.

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Mahmutpaşa'da esnafla bir araya geldi. Ekonomik zorluklara dikkat çeken Arıkan, "Üreteni, çalışanı ve esnafı ayakta tutmayan hiçbir ekonomi güçlü kalamaz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'un önemli ticaret merkezlerinden Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin Arıkan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzun alın teri ve helal kazançla ayakta duran kalbi Mahmutpaşa'da esnaflarımızı ziyaret ettik. Daralan ekonomi, artan maliyetler ve düşen alım gücü karşısında ayakta kalmaya çalışan esnafımızın derdini dinledik. Esnaf kardeşlerimize bu zor zamanların geride kalacağının umut ve inancını paylaşarak, Yaşanabilir Bir Türkiye yolundaki gayret ve çalışmalarımızı anlattık."

Bizler biliyoruz ki esnaf sadece ticaret yapmaz. Mahallenin ışığını yakar, sokağın güvenini taşır, ekonominin yükünü omuzlar. Ama bugün; kirayı, vergiyi, faturayı düşünen esnaf, dükkanını değil borcunu çevirmeye çalışıyor. Unutulmamalıdır ki; üreteni, çalışanı ve esnafı ayakta tutmayan hiçbir ekonomi güçlü kalamaz."

Kaynak: ANKA
