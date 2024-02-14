Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kağıthane'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Hasdal Caddesi'ndeki esnafı gezerek sorunlarını dinleyen Aydın, ulaşım ve ekonomi gibi temel gündemlere ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.

Aydın, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, esnafın kiralardan, otopark sorunundan, trafikte kalma süresinden ve alım gücünün düşmesinden şikayet ettiğini söyledi.

Saadet Partisi olarak bu sorunları kökten çözmekte kararlı olduklarını kaydeden Aydın, "Ulaşım sistemini tamamen değiştireceğiz, başıboş köpek sorununu kökünden çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Aydın, ulaşıma özel önem vereceklerini belirterek, UBER ve benzeri seçenekleri değerlendirerek taksi sorununa da kalıcı çözüm bulacaklarını kaydetti.