Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 9 İli Kapsayan Saha Programı Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş kapsamlı saha programı gerçekleştirecek. 2 Nisan tarihinde Diyarbakır’da başlayacak ziyaret programı, 11 Nisan’da Mardin’de tamamlanacak.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş kapsamlı saha programı gerçekleştirecek. 2 Nisan tarihinde Diyarbakır'da başlayacak ziyaret programı, 11 Nisan'da Mardin'de tamamlanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş kapsamlı ziyaret programı kapsamında 2 Nisan'da Diyarbakır'da olacak. Arıkan'ın programı, 11 Nisan'da Mardin'de tamamlanacak.

Program kapsamında Arıkan; Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacak. Her ilde yoğun program ile sahada aktif temas yürütülecek. Ziyaretler kapsamında kanaat önderleri, esnaf ve iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, medya mensupları, yerel yöneticiler ile Saadet Partisi il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelinecek. Gerçekleştirilecek toplantılarda bölge halkının talep ve beklentileri doğrudan dinlenecek.

Program süresince ekonomik daralma, işsizlik, üretim sorunları, gençlerin beklentileri ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. Bölgesel kalkınma, refahın adil paylaşımı ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak; çözüm önerileri istişare edilecek.

Kaynak: ANKA
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

Kosova maçı öncesi paylaştığı video viral oldu
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası

Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası