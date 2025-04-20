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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Zirai Dondan Etkilenen Çiftçileri Ziyaret Etti

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Kırıkkale'de zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çiftçilerin mağduriyetlerini gidermek ve tarımsal üretimi güçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

(KIRIKKALE) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kırıkkale'de, zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret etti. Arıkan, "Çiftçimizin mağduriyetlerini gidermek ve tarımsal üretimi güçlendirmek için her türlü çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreten Türkiye'nin bel kemiği; çiftçilerimiz... Kırıkkale'de, zirai dondan etkilenen çiftçilerimizi ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek taleplerini dinledik. Çiftçimizin mağduriyetlerini gidermek ve tarımsal üretimi güçlendirmek için her türlü çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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