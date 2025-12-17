Saadet Partili Pekdemir: "Bu Ülkeye Yatırım Yapmak İsteniyorsa Önce Gençlerin Hayatına Yatırım Yapılmalıdır"

(ANKARA) - Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir, "Bu ülkeye yatırım yapmak isteniyorsa, bir şeyleri yoluna koymak istiyorsak önce gençlerin hayatına yatırım yapılmalıdır. Ne eğitimde ne istihdamda olan 4 milyon gençten tek cümle söz edilmeyen, burs ve kredilerin reel olarak yüzde 60 eridiğini görmezden gelen, Bağımlılıkla mücadele bütçesinin, devlet erkanının bir günlük harcamasına denk geldiği bir tabloda; Buna 'gençlik politikası' diyorlar" dedi.

Pekdemir, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini değerlendirdi.

"Üniversitelerin ne zaman açıldığı belli buna rağmen hala bursu neden ocak ayına kadar bekletiyorsunuz?"

2026 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesi'ni ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi karşılaştıran Pekdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 9 bakanlıktan daha az pay aldığını belirtti.

Türkiye'de "bir türlü çözülemeyen barınma krizi" olmasına rağmen KYK yurtlarındaki doluluk oranlarının düştüğünü söyleyen Pekdemir, "KYK yurtlarındaki doluluk oranı yüzde 88'e düşmüş durumda. Bu, sorunun çözüldüğünü değil; gençlerin yurtları tercih etmediğini ya da yanlış planlama doğrultusunda asıl yoğunluğun bulunduğu yerlerde yurt yapılmadığını göstermektedir" dedi.

KYK burslarının da yetersiz olduğunu söyleyen Pekdemir, "Üstelik burslar üniversitelerin açıldığı ekimde değil, ocak ayında yatırılmaya başlamaktadır. Tamam, belki ocakta üç aylık toplu ödeme yapılıyor ama üniversitelerin ne zaman açıldığı belli; kimin nereye gideceği aylar öncesinden belli. Buna rağmen hala bursu neden ocak ayına kadar bekletiyorsunuz? Gençlik bu ülkenin ötelediğiniz yarını değil, aynı zamanda bugünüdür. Bugün gençleri yoksulluğa, işsizliğe ve barınma krizine mahkum edilirse; yarın ihtiyacımız olduğunda yanınızda bulamayız" dedi.

"Eğitim ve girişimcilik söylemleri dışında somut ve bütçelendirilmiş politikalar yoktur"

Bütçe rakamlarına bakıldığında ulusal gençlik politikası bulunmadığını söyleyen Pekdemir, şunları kaydetti:

"Gençleri ve gençlik örgütlerini sürece dahil eden mekanizmalar oluşturulmamış, bütçede politika geliştirmeye yönelik doğrudan bir irade ortaya konmamıştır. Nitelikli bir gençlik politikası için kamu kurumlarının yaşa göre ayrıştırılmış veri üretmesi gerekirken; birçok kurum bu verileri ya üretmemekte ya da paylaşmamaktadır. Bütçe teklifinde gençlik araştırmalarına ayrılan pay da yetersizdir. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi'nin gençlerin doğrudan katılımıyla güncellenmesi, genç işsizliğiyle etkin mücadele edecek bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir. Ancak eğitim ve girişimcilik söylemleri dışında somut ve bütçelendirilmiş politikalar yoktur.

Bu ülkeye yatırım yapmak isteniyorsa, bir şeyleri yoluna koymak istiyorsak önce gençlerin hayatına yatırım yapılmalıdır. Ne eğitimde ne istihdamda olan 4 milyon gençten tek cümle söz edilmeyen, Burs ve kredilerin reel olarak yüzde 60 eridiğini görmezden gelen,

Bağımlılıkla mücadele bütçesinin, devlet erkanının bir günlük harcamasına denk geldiği bir tabloda; Buna 'gençlik politikası' diyorlar."