Saadet Partisi Bursa Milletvekili Atmaca, yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini belirtti

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmek için çalıştıklarını belirtti.

Atmaca, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yerel seçim çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Atmaca, parti olarak yerel seçimlere kendi adayları ile katılmak için çalıştıklarını belirtti.

İttifak olarak yerel seçimlere girmenin söz konusu olmadığını ifade eden Atmaca, "Saadet Partisi olarak yerel seçimlerde kendi adaylarımızı çıkarmak için çalışmalarımıza başladık. Her yerde kendi adaylarımızı tespit ediyoruz ancak seçim sonuç alma sanatıdır. Genel bir ittifak olması söz konusu değil, bir kısım yerlerde ittifak olabilir. Şu anda resmi bir ittifak ile ilgili bir durum söz konusu değil." dedi.

Atmaca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

7 Ekim'de Gazze'de bir vahşet başladığını dile getiren Atmaca, "Filistin sorunu hepimizin ortak derdi ancak şunu hatırlatmaktan vazgeçemeyeceğiz. Filistin'in bu duruma gelmesi, zalim hareketlerin oluşumu ani bir durum değildir. Bu uzun yıllar hazırlanmış bir durumdur. Biz bu konuda hep uyardık. Biz Irak'ın işgalinin başlamasında da konunun bu olduğunu biliyorduk. Hele ki Suriye ile ilgili süreçte de bunu söyledik. Tüm bunlardaki süreç aslında bu hedefi hazırlamaktı." diye konuştu.

Atmaca, Batı'nın İsrail'e destek vermesinin sürpriz olmadığını, Filistin için mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

Toplantıya, İl Başkanı Sinan Tekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.