Arıkan'a Dert Yanan Kapalıçarşı Esnafı: "Eğer Gönderemezsek Onlar Bizi Gönderecek Öbür Dünyaya"

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'nda ziyaret ettiği esnafın yüksek kira artışları ve ekonomik kriz nedeniyle kepenk kapatma noktasına geldiğini söyledi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Arıkan, "Masa başında belirlenen enflasyon oranlarını bir de esnafa sorun" dedi. Arıkan'a dert yanan bir esnaf ise "Eğer gönderemezsek onlar bizi gönderecek öbür dünyaya" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'un tarihi ve en önemli ticaret merkezlerinden Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Ekonomik darboğaz ve fahiş kira artışlarından şikayet eden esnaf, siftah yapamadan dükkan kapatma noktasına geldiklerini belirtti.

Bölge esnafıyla bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyen Arıkan'a dert yanan işletme sahipleri, işlerin durma noktasına geldiğini vurguladı. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiralarına yüzde 300 ila yüzde 400 oranında eşitsiz zamlar yapıldığını ifade eden esnaf, ağırlaşan ekonomik şartlar altında ciddi mağduriyetler yaşadıklarını ve artan maliyetleri karşılayamadıkları için kepenk indirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"30 YILDIR ÇALIŞIYORUM, İLK DEFA KİMSEDE İŞ YOK"

Arıkan'a dert yanan bir esnaf, "Memnun değiliz. İş yok, işsizlik aşırı derece arttı. Bütün dükkanlar bomboş. Piyasada ben hiç böyle bir şey görmedim. 30 yıldır çalışıyorum ilk defa kimse de iş yok." ifadesini kullandı. Bir başka esnaf ise "Eğer gönderemezsek onlar bizi gönderecek öbür dünyaya" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Dükkan kiralarındaki fahiş artışa dikkati çeken bir esnaf da "60 bin liradan 500 bin liraya çıktı. Ben Bakan Bey ile de görüştüm, hiçbir şeyden geri adım atmadı. Böyle vicdansızlık olmaz. Zannediyorlar ki buradaki kalabalık para basıyor. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Bütün vakıf kiracıları bu konuda çok dertli" diye konuştu.

"BAKAN ŞİMŞEK LOMBARD STREET YERİNE MAHMUTPAŞA'YI MISIR ÇARŞISI'NI GEZSİN"

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'un kalbindeki esnafın da büyük problemlerle boğuştuğuna şahitlik ettiklerini kaydetti. Hükümetin ekonomi politikalarını ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Mısır Çarşısı'nda 3 yıl içerisinde yüzde 400'e yakın kira artışlarının ne kadar büyük bir kriz yarattığını birebir esnafımızın ağzından işittik. Tabii iktidar ve Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de, Lombard Street'te gezmeler yaparken Türkiye'nin enflasyon tahminlerini gerçekleştiriyor. Biz iktidara ve iktidarın ekonomik kurmaylarına şu tavsiyeyi yapıyoruz: Gelsinler, Kapalıçarşı'yı bir gezsinler, buradaki problemleri yerinde tespit etsinler.""

"MASA BAŞINDA BELİRLENEN ENFLASYON ORANLARINI BİRDE ESNAF'A SORUN"

Ankara'daki plazalarda yapılan enflasyon tahminlerinin sahada karşılık bulmadığını vurgulayan Arıkan, "Kira zamlarının masa başında yapıldığında, esnafın bu kiraları ödeyemediğini sahada açıkça görüyoruz. Tez zamanda iktidar yetkilileri tebdili siyaset, tebdili kıyafetle buraları bir gezsinler; esnafımızın sorunlarını yerinde tespit etsinler. Eminim bundan sonra alacakları kararlarda elleri daha fazla vicdanlarında olacak, daha merhametli olacaklardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA