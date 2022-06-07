Rusya: Ukrayna'da 2 yönetim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu - Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 2 yönetim merkezinin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler ile vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan Vrubivka ve Yakovlevka yerleşim birimlerindeki 2 mühimmat deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 2 yönetim merkezi vuruldu." dedi.

Son 24 saatte Rus hava savunma sistemleriyle Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracının da imha edildiğini aktaran Konaşenkov, " Ukrayna'ya ait bugüne kadar 190 uçak, 129 helikopter, 1139 insansız hava aracı, 333 hava savunma füze sistemi, 3 bin 443 tank ve zırhlı araç, 478 çok namlulu roketatar, 1807 obüs ve havan topu, 3 bin 464 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı askerlerin, Donetsk bölgesinde bulunan Svyatogorsk'taki bir kiliseyi yaktığını ifade eden Konaşenkov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rus ordusunun Ukrayna'daki kültürel mirasını kasıtlı olarak imha ettiği yönündeki iddialarının "yalan" olduğunu savundu.