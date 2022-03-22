Rusya'nın Ukrayna harekatı, tekstil sektörünü olumsuz etkiledi

RUSYA'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri harekat, Türkiye'nin tekstil ürünleri ihracatı yaptığı ilk 20 ülke arasında Rusya ve Ukrayna'nın da bulunması nenedeniyle sektörü olumsuz etkiledi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu üyesi Erdim Noyan, savaşın sektörü büyük sıkıntıda bıraktığını belirtirken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan da "Temennimiz bir an önce savaşın son bulup şu an beklemeye alınan siparişlerimizi ya da gelecek siparişlerimizi hızlı bir şekilde üretip sevk etmek, göndermek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri harekat Türkiye'deki tekstil sektörünü olumsuz etkiledi. Rusya'ya yıllık 1 milyar, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün temsilcileri, savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, savaşın sektörde büyük sıkıntılar yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Biz tekstil olarak büyük bir sektörüz ve bahsettiğimiz sektörün içerisinde iplik sektörüyle biz uğraşıyoruz. Ham madde kısmındayız ama tüm sektör ciddi anlamda Rusya'ya bağlı olarak çalışıyor. Yani Rusya bizim pazarımızın yaklaşık yüzde 20-25 civarında etkileyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda baktığımız zaman Rusya'dan etkilenmemek mümkün değil. Burada hem Rusya hem Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna tarafı da doğal olarak yine bizi etkiliyor. Ukrayna da bizim için büyük bir alıcıydı. Bu bağlamda bizim Ukrayna ve Rusya savaşından ihracat anlamında ihracat yönlü olarak etkilendiğimizi söyleyebilirim. Müşterilerimiz bazı siparişlerini iptal etmeye başladı. Yine alacaklarını alamamaya başlayan müşterilerimiz olduğunu görüyoruz, direkt duran bir piyasayla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Yani fabrikalarımızı durdurma şansımız yok. Fabrikalarda ciddi anlamda bir personel istihdamımız söz konusu. Bugün için yaptığımız iplikleri stoklamaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerinin açılmasını bekliyoruz. İnşallah bu savaş kısa bir süre içerisinde sona erer de siparişler tekrardan gelmeye başlar. Bizler de fabrikaları durdurmadan yolumuza devam edebiliriz. Yoksa fabrikalarda mecburi duruşlar başlayacak"