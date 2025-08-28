Rusya'nın GSYİH Büyümesi 2025'te Yüzde 1,5 Bekleniyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2025'te ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının en az yüzde 1,5 büyümesini öngördüklerini açıkladı. Bakan, mevcut para politikası ortamının sıkı olmasına rağmen bu büyümenin kaydedileceğini belirtti.

MOSKOVA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2025'te en az yüzde 1,5 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Siluanov çarşamba günü Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine atıfta bulunarak, "Bu yılın para politikası ortamı oldukça sıkı olsa da, yıl için en az yüzde 1,5'lik bir ekonomik büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın basın servisi ise makroekonomik tahminlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve güncellenmiş rakamların kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
