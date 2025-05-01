Rusya'nın Gaz Üretiminde Artış Bekleniyor

MOSKOVA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, ülkenin bu yılki gaz üretiminin yüzde 1,7 oranında artması bekleniyor.

Bakanlığın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl 684 milyar metreküp olan toplam gaz üretiminin bu yıl 695,4 milyar metreküpe çıkması öngörülüyor.

Ayrıca, Rusya'nın geçen yıl 34,6 milyon ton olan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının 2025'te 40 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bunun yanı sıra, 2024'te 118,7 milyar metreküp olan boru hattı doğal gaz ihracatının ise bu yıl 120 milyar metreküpe çıkması öngörülüyor.