Rusya'nın Dost Ülkelerle Ticaret Hacmi 1,5 Kat Arttı

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki dost ülkelerle ticaret hacminin son 4 yılda yaklaşık 1,5 kat arttığını açıkladı. Ayrıca, yeni ticaret yollarının inşası ve ulaşım koridorlarının genişletilmesi gibi stratejilerle ticaret imkanlarının artırılacağına vurgu yaptı.

MOSKOVA, 18 Haziran (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki dost ülkelerle ticaret cirolarında artış yaşandığını söyledi.

Mişustin salı günü yaptığı açıklamada, "Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki dost ülkelerle ticaret hacmimiz son 4 yılda yaklaşık 1,5 kat artmıştır" dedi.

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle tüm önde gelen ticaret yollarını yeniden inşa ettiğini kaydeden Mişustin, gelecek vaat eden pazarlara erişilebilirliği artırmak için Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun genişletilmesi örneğini verdi. Mişustin, bölgeler arasında bağlantı imkanlarını artırmak için karayolu ağı ve yolcu taşımacılığı hizmetlerinin geliştirildiğini de ifade etti.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin açıkladığı resmi verilere göre Rusya'nın dış ticaret cirosu, yılın ilk dört ayında 213,9 milyar ABD dolarına ulaşırken, Asya ülkeleri ocak-nisan döneminde 97,6 milyar dolarlık ihracat ve 57,5 milyar dolarlık ithalatla Rusya'nın ana ticaret ortakları olarak öne çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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