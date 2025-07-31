Rusya ile Laos Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Rusya ile Laos arasında hukuk, tarım, eğitim, sağlık ve barışçıl nükleer enerji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından, Putin ve Sisoulith, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Rusya ile Laos arasında hukuk, tarım, eğitim, sağlık ve barışçıl nükleer enerji alanlarında işbirliğiyle ilgili 7 belge imzalandı.

Törende konuşma yapan Putin, Laos ile ekonomi alanında ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 65, bu yıl ise yüzde 20 arttı." dedi.

Putin, Laos ile uluslararası alanda işbirliğini sürdürdüklerini kaydederek, "Uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkelerini savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Laos Devlet Başkanı Sisoulith de Rusya ile çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Siyaset ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Asya Pasifik bölgesinde güvenlik alanındaki stratejik ortaklık dahil ülkelerimiz arasındaki ilişkiler karşılıklı güven, anlayış ve çıkar temelinde ileride de gelişecek." diye konuştu.

Rusya'nın ülkesine askeri teknik destek sağladığını aktaran Sisoulith, bunun ordunun hazırlığı için önemli olduğunu ifade etti.