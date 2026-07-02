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Rusya Başbakan Yardımcısı: Ekonomimiz Dış Zorluklara Uyum Sürecinin Yüzde 80'ini Tamamladı

Rusya Başbakan Yardımcısı: Ekonomimiz Dış Zorluklara Uyum Sürecinin Yüzde 80'ini Tamamladı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus ekonomisinin dış zorluklara uyum sürecinin yüzde 80'ini tamamladığını, yakıt ve enerji sektörünün GSYİH içindeki payının daraldığını ve yatırımların arttığını açıkladı.

MOSKOVA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus ekonomisinin dış zorluklara uyum sürecinin yüzde 80'ini tamamladığını belirtti.

Novak çarşamba günü Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dış zorluklara uyum sürecinde yüzde 80 seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

Teknolojik egemenlik ve teknolojik liderlik yolunda kaydedilen ilerlemeye değinen Novak, bu alanda henüz yolun yarısında olunduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, Rusya'nın ekonomik yapısındaki birkaç önemli değişime dikkat çekerek, yakıt ve enerji sektörünün payındaki daralmaya vurgu yaptı.

Novak, "Daha önce yakıt ve enerji sektörü GSYİH'nin yaklaşık yüzde 18 ila 20'sini oluşturuyordu. Bugün ise bu pay GSYİH'nin yüzde 13'üne gerilerken, federal bütçe gelirlerindeki oranı da yüzde 42'den yüzde 22'ye düştü" diye konuştu.

Novak, resmi plan ve tahminler doğrultusunda Rusya'nın yatırımların GSYİH'ye oranının yüzde 24 seviyesinden yüzde 28'e yükselmesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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