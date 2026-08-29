Haberler

Putin ve Lukaşenko Moskova'da Görüştü, Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Putin ve Lukaşenko, Novo-Ogaryovo'da bir araya geldi. Putin, ikili ticaret hacminin 52 milyar dolara ulaştığını ve yılın ilk yarısında yüzde 12,5 arttığını söyledi. Liderler, yüksek teknoloji ve uluslararası işbirliğini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Lukaşenko, Moskova bölgesindeki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ve Belarus arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl 52 milyar dolara ulaştı. Bu, çok iyi bir rakam. Hacim, bu yılın ilk yarısında yüzde 12,5 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Belarus ile yüksek teknoloji alanında işbirliğini sürdürdüklerini aktararak, "Uluslararası arenada da aktif şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Rusya ile ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Zorlukların üstesinden gelerek çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Lukaşenko, dün, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldiğini ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldığını kaydetti.

Kaynak: AA
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer
Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

Rafael Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Adliyelerde yeni dönem: Alo Adalet 135 hizmete giriyor

Adliyelerde yeni dönem başlıyor: Bakan Gürlek 3 ilimizi açıkladı
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi