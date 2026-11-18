Rusya Devlet Başkanı Putin, 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi için Shenzhen'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere çarşamba günü Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentine ulaştı. 18-19 Kasım'da düzenlenecek zirve öncesinde Putin'i havalimanında ÇKP Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi karşıladı.
SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine ulaştı.
Zirve, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Putin'i havalimanında Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Sekretaryası Üyesi Cai Qi karşıladı.
Kaynak: Xinhua
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